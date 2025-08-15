Siparietto social tra Thuram e Frattesi: “Non ti mando più una foto”

Il giocatore francese ha pubblicato alcuni scatti che raccontano della sua estate tra sorrisi e allenamenti e il centrocampista è tra le sue 'vittime'

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 23:32)

Una rassegna di foto che raccontano la sua estate tra relax e allenamenti ad Appiano Gentile. Marcus Thuram le ha pubblicate ieri e tra le sue foto alla Pinetina ha pubblicato anche quelli di attimi in compagnia con gli amici, i compagni e il fratello Khepren, giocatore della Juve.

Nelle immagini che l'attaccante francese ha condiviso con un post su Instagram e il simbolo della batteria che si ricarica c'è una foto con Pogba, una vicino a Lautaro in allenamento o con Sucic che prova a marcarlo. Ci sono le foto di Calhanoglu e Dumfries (che ha commentato "Non era a conoscenza di queste foto") e ce n'è una di Frattesi, che sta ancora lavorando sulla riatletizzazione con lo staff medico e tecnico dell'Inter dopo l'operazione di Sports Hernia bilaterale.

La foto di Frattesiè particolarissima e fa sorridere. È lui con la cuffia in testa dopo una seduta nel centro della Pinetina. Davide l'ha ripostata nelle storie e ha commentato dando vita ad un siparietto con l'attaccante che non è nuovo a scherzi e battute nel ritiro nerazzurro. "Non ti mando più una foto", ha scritto sorridendo il centrocampista nerazzurro al compagno francese.