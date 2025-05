Il gol, velocissimo, all'andata, di Marcus Thuram ha iniziato l'impresa che questa sera è stata terminata da Frattesi. E da tutta l'Inter che si è conquistata la seconda finale di Champions in tre anni. In attesa di scoprire l'avversaria in campo il 31 maggio a Monaco (tra Arsenal e PSG, le altre due semifinaliste) è impossibile non celebrare la vittoria contro il Barcellona. Arrivata dopo una gara intensissima, difficilissima, combattutissima. Con San Siro che non ha lasciato la squadra sola neanche per un attimo.