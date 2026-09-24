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La porta dell'Inter ha cambiato padrone in estate: dopo tre stagioni con Yann Sommer, il club nerazzurro ha deciso di dare una rinfrescata al reparto promuovendo Josep Martinez, per due anni vice dello svizzero, e acquistando Ivan Provedel. Lo spagnolo è partito con i gradi di titolare, ma ha lasciato qualche perplessità in queste prime partite: per questo motivo c'è già chi auspica il sorpasso dell'ex Lazio. Il futuro interista, tuttavia, potrebbe essere affidato a un altro portiere.

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Secondo ESPN, il club di viale della Liberazione starebbe monitorando con grande attenzione Santiago Beltran. Classe 2004, nel giro della Nazionale argentina, il suo contratto con il River Plate scade il 31 dicembre 2027, e al momento la trattativa per il rinnovo si è arenata. L'agenzia che cura i suoi interessi, la stessa che rappresenta il Dibu Martinez, sta valutando l'ipotesi di un trasferimento in Europa nel prossimo futuro, e l'Inter è una delle società che hanno iniziato a prendere informazioni. Su Beltran, oltre ai nerazzurri, ci sarebbe anche il Manchester United.