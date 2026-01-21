La FIGC ha detto NO alla modifica della norma sull'accesso al calciomercato di riparazione. La richiesta era stata presentata dal Napoli, ma la FIGC ha chiesto che per il cambio delle regole in corsa ci fosse l'unanimità di tutti i club della Lega Calcio. Così non è stato. Tre i club che si sono astenuti (Juventus, Inter e Roma), uno che ha votato contro (Milan). E proprio contro quei club si è scagliato Enrico Varriale, venendo a sua volta contestato da numerosi tifosi: CONTINUA A LEGGERE.