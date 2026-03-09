Fabrizio Biasin ha giustamente ricordato dopo la sconfitta dell'Inter contro il Milan un episodio che ha decisamente pesato sulla gara. Quel tocco finale di braccio di Ricci ha acceso polemiche feroci. "L’errore della squadra arbitrale non cambia il giudizio sulla (pessima) prestazione dell’Inter, ma è giusto ricordare che per un tocco di mano del tutto simile i nerazzurri, l’anno passato, hanno perso uno scudetto", ha sottolineato Biasin. E Varriale lo ha attaccato sui social, accendendo l'ennesimo dibattito sull'argomento: CONTINUA A LEGGERE.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Varriale attacca Biasin: “Incredibile questo tweet”. Ma i tifosi gli ricordano: “Sia mai…”
social
Varriale attacca Biasin: “Incredibile questo tweet”. Ma i tifosi gli ricordano: “Sia mai…”
Si accende il dibattito sui social
© RIPRODUZIONE RISERVATA