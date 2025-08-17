FC Inter 1908
Varriale la prende malissimo: “Zalewski-Atalanta, figuraccia per tutta Italia se magicamente…”

Matteo Pifferi Redattore 

Ormai è tutto fatto per il passaggio di Nicola Zalewski dall'Inter all'Atalanta. Un affare da 17 mln di euro dopo che l'Inter aveva deciso di riscattarlo per poco più di 6 mln dalla Roma ad inizio estate.

L'Inter, che è vicina ad incassare una cifra cospicua per Asllani - il Bologna continua a premere per il centrocampista ex Empoli -, spera poi di racimolare un tesoretto da investire per rinforzare la squadra, con Lookman che resta l'obiettivo principale.

Enrico Varriale, su Twitter, ha manifestato tutto il suo disappunto per lo scenario che vedrebbe proprio Lookman all'Inter:

"Se Zalewski dovesse andare all'Atalanta per 16 mln, l'Inter, che l'ha riscattato pochi mesi fa per 6, farebbe un affarone. Ma se tra qualche giorno magicamente si sbloccasse l'affare Lookman tra i 2 club sarebbe l'ennesima figuraccia per il calcio italiano"

