VIDEO / Filip Stankovic conquista il Volendam con le sue parate. Il club: “Stankoctopus”

Il portiere è uno dei giocatori decisivi per il club che guida la classifica in Eerste Divisie

Filip Stankovic e Gaetano Oristanio, continuano a brillare nel Volendam. Il club, primo in Eerste Divisie, si gode i due gioiellini classe 2002 di proprietà dell'Inter. Entrambi sono stati decisivi per la squadra olandese guidata da un ex nerazzurro, Wim Jonk. In particolare il portiere ha letteralmente conquistato tutti a suon di parate, tanto che il club ha postato un video dell'ultima partita disputata con tutte le sue parate più belle ribattezzandolo "Stankoctopus".