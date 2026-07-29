Non è una bella situazione quella che Wanda Nara sta vivendo con le figlie. L'argentina è bloccata a Milano in attesa della firma di Mauro Icardi per procedere a richiedere i nuovi documenti delle figlie Francesca e Isabella (rubati nel recente furto alla villa). Il calciatore, che attualmente è svincolato e non ha ancora fatto sapere in quale squadra giocherà, non è per nulla collaborativo. Wanda ha parlato di questa situazione drammatica a DDM (America Tv), raccontando alcuni dettagli inediti della eterna guerra tra Mauro Icardi e l'altro ex marito, Maxi Lopez: CONTINUA A LEGGERE.