Il calciatore polacco è stato riscattato dall'Inter dopo i sei mesi in prestito dalla Roma. Il suo compagno ha scherzato con lui sul suo numero di maglia

Eva A. Provenzano Caporedattore 12 luglio 2025 (modifica il 12 luglio 2025 | 15:32)

Nicola Zalewski è stato riscattato dall'Inter dopo i mesi in prestito dalla Roma. Sui social il calciatore nerazzurro ha scritto di non veder l'ora di tornare ad allenarsi con la squadra e di cominciare una nuova stagione. Ha pubblicato le foto dei suoi allenamenti in solitaria in attesa del ritorno in gruppo agli ordini di Chivu. "2025-2026, non vedo l'ora", ha scritto il calciatore interista.

Gli ha risposto Marcus Thuram. L'attaccante - per il quale si era pure parlato di una cessione dopo il like al post di Calhanoglu che replicava allo sfogo di Lautaro arrivato alla fine del Mondiale per Club - manda segnali ai tifosi con i suoi commenti ai post dei compagni. E se aveva accolto con entusiasmo l'arrivo di Bonny, commentato con una storia sui social, e aver lanciato segnali di distensione con l'altra metà della ThuLa commentando le foto pubblicate da Lautaro dalle sue vacanze in Messico, questa volta ha dato vita ad un siparietto con Zalewski.

Il calciatore polacco ha pubblicato il post degli allenamenti e Thuram ha commentato: "Ma continui con la 59?". È il numero di maglia con il quale Nicola ha giocato all'Inter a partire da gennaio. E il compagno gli ha risposto con una battuta: "Prendo il 9". Lacrime disperate e ironiche per il francese che continua a tenere contatti con i compagni sui social e fa spogliatoio in attesa del rientro ad Appiano Gentile previsto per il 26 luglio.