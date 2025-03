È il compleanno dell’Inter. Arrivano gli auguri di Zanetti con una foto storica

La Beneamata è nata il nove marzo, hanno deciso che doveva essere quello che è uomini che si sono affidati ad un artista che le ha assegnato colori indiscutibilmente meravigliosi, i colori del cielo e della notte. Colori che l'argentino ha sposato per l'intera carriera. Anzi due. La prima da calciatore e la seconda, quella da dirigente. Per festeggiare i 117 anni dell'Inter il vice presidente ha postato una foto che gli interisti si portano nel cuore e nella mente come lui. Quella in cui lui alza al cielo la Champions del 2010 vinta a Madrid contro il Bayern. La Coppa del Triplete. "Infinito amore, eterna squadra mia. Da sempre e per sempre, da Milano al mondo intero con il nerazzurro nel cuore. Buon compleanno Inter", ha scritto Javier in un post pubblicato sui social. Auguri speciali da chi sa che l'Inter è unica, come la donna della vita che incontri in una sera di pioggia e diventa il tuo sole per sempre.