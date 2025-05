"Voglio chiedere scusa con il cuore per quanto accaduto ieri. So di aver reagito male e me ne assumo la responsabilità". Inizia così una storia pubblicata da Nicolò Zaniolo su Instagram, dopo quanto accaduto ieri al termine di Fiorentina-Roma Primavera, nella quale aggiunge che "non c'è stato alcun comportamento fisicamente aggressivo".