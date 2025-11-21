Dopo il "caso Norvegia", con l'attacco netto di Lele Adani (e Cassano) nei confronti di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, rei di aver sottovalutato Haaland e compagni, arriva il sorteggio con l'Irlanda del Nord per l'Italia. E Ivan Zazzaroni sceglie di commentare così l'accoppiamento.
"Semifinale playoff: abbiamo pescato l'Irlanda del Nord. Sono preoccupatissimo: devo dire a Caressa di cominciare a tremare perché, se poi il campo dà altre risposte, sui social e su Raiuno c'è gente che ti percula a distanza di sei mesi.
È la simpatia, bellezza. O sono solo pippe mentali. Tante teste, tanti pareri: ognuno ha il suo modo di vedere - Quot capita, tot sententiae. È Terenzio, dopo la spiego"
