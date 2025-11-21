FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Zazzaroni: “Italia-Irlanda del Nord. Dico a Caressa di tremare altrimenti su Raiuno…”

social

Zazzaroni: “Italia-Irlanda del Nord. Dico a Caressa di tremare altrimenti su Raiuno…”

Zazzaroni: “Italia-Irlanda del Nord. Dico a Caressa di tremare altrimenti su Raiuno…” - immagine 1
Dopo il "caso Norvegia", con l'attacco netto di Lele Adani, arriva il sorteggio con l'Irlanda del Nord per l'Italia. E Zazzaroni commenta
Redazione1908

Dopo il "caso Norvegia", con l'attacco netto di Lele Adani (e Cassano) nei confronti di Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni, rei di aver sottovalutato Haaland e compagni, arriva il sorteggio con l'Irlanda del Nord per l'Italia. E Ivan Zazzaroni sceglie di commentare così l'accoppiamento.

"Semifinale playoff: abbiamo pescato l'Irlanda del Nord. Sono preoccupatissimo: devo dire a Caressa di cominciare a tremare perché, se poi il campo dà altre risposte, sui social e su Raiuno c'è gente che ti percula a distanza di sei mesi.

Zazzaroni: “Italia-Irlanda del Nord. Dico a Caressa di tremare altrimenti su Raiuno…”- immagine 2

È la simpatia, bellezza. O sono solo pippe mentali. Tante teste, tanti pareri: ognuno ha il suo modo di vedere - Quot capita, tot sententiae. È Terenzio, dopo la spiego"

Leggi anche
Del Piero sceglie un giocatore per nazione: c’è l’interista ma clamorosamente non è...
Il Napoli si difende e tira in ballo l’Inter: “I pm per loro hanno archiviato un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA