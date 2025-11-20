Napoli sorpreso e decisamente infastidito per la notizia del rinvio a giudizio. Il club azzurro, in un comunicato ufficiale, commenta la novità del giorno. Aurelio De Laurentiis e Andrea Chiavelli, infatti, dovranno presentarsi il 2 dicembre del 2026 davanti al giudice di Roma per il caso plusvalenze. Il presidente e l'amministratore unico del Napoli, sono stati rinviati a giudizio dal Gup di Roma per le presunte irregolarità legate ad alcune operazioni di mercato del club azzurro.

"La Sscn esprime stupore e sconcerto per il provvedimento di rinvio a giudizio deciso dal Gup di Roma. Tutte le consulenze tecniche, di altissimo livello, hanno inequivocabilmente provato la correttezza dell'operato della società, sia rispetto alle iscrizioni in bilancio delle operazioni, sia in merito ai trasferimenti dei calciatori - scrive il club in una nota -. La stessa accusa ha correttamente riconosciuto, nel corso della propria requisitoria, che la Sscn non ha tratto alcun vantaggio dalle operazioni contestate".