Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni , sul suo profilo Instagram, ha rispedito al mittente le lamentele provenienti da Barcellona per l'arbitraggio di Marcinial nella semifinale con l'Inter a San Siro:

Non sono interista, e gli interisti lo sanno bene, ma nemmeno anti-interista. Non sono un referee addicted, però quando li attaccano a pene di segugio... Ah, e non sono polacco. Né biasinizzato.