È diventata immediatamente virale la lite tra Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ed Enerix, streamer tifoso del Milan. Zazzaroni ha inaugurato insieme a Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani un vodcast (Numer1) che parla di calcio e che si professa nemico dei luoghi comuni che abbondano nel mondo del pallone.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Zazzaroni litiga con lo streamer: “Io non sono esperto di calcio? Vengo lì e ti meno. Ma che…”
social
Zazzaroni litiga con lo streamer: “Io non sono esperto di calcio? Vengo lì e ti meno. Ma che…”
Il litigio è diventato virale
La lite furiosa tra Zazzaroni ed Enerix—
La scintilla è scoppiata quando all'affermazione del giornalista "io sono un esperto di calcio, non di comunicazione", Enerix ha risposto: "Di calcio no perché prima hai parlato di partiti, di posizioni". Ivan Zazzaroni ha replicato duramente alle affermazioni dello streamer, rimettendo in ordine ruoli e competenze: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Il direttore del Corriere dello Sport non ha gradito in particolar modo un appunto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA