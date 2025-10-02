È diventata immediatamente virale la lite tra Ivan Zazzaroni , direttore del Corriere dello Sport, ed Enerix , streamer tifoso del Milan . Zazzaroni ha inaugurato insieme a Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani un vodcast ( Numer1 ) che parla di calcio e che si professa nemico dei luoghi comuni che abbondano nel mondo del pallone.

La lite furiosa tra Zazzaroni ed Enerix

La scintilla è scoppiata quando all'affermazione del giornalista "io sono un esperto di calcio, non di comunicazione", Enerix ha risposto: "Di calcio no perché prima hai parlato di partiti, di posizioni". Ivan Zazzaroni ha replicato duramente alle affermazioni dello streamer, rimettendo in ordine ruoli e competenze: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Il direttore del Corriere dello Sport non ha gradito in particolar modo un appunto.