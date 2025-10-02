FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Juve, Ziliani: “Tudor non è libero, ha un obbligo e un divieto imposti dall’alto”

social

Juve, Ziliani: “Tudor non è libero, ha un obbligo e un divieto imposti dall’alto”

Juve, Ziliani: “Tudor non è libero, ha un obbligo e un divieto imposti dall’alto” - immagine 1
Paolo Ziliani analizza l'ennesimo pareggio della Juventus, che dopo il successo contro l'Inter non ha più vinto una partita
Redazione1908

Paolo Ziliani analizza l'ennesimo pareggio della Juventus, che dopo il successo contro l'Inter non ha più vinto una partita:

"La Juve delude e criticano Tudor. Che però ha il divieto di far giocare Vlahovic, l'obbligo di recuperare Koopmeiners e si ritrova con un centrocampo con due centrali senza sostituti Il mezzo fiasco di Villareal è stata la dimostrazione plastica di come l'allenatore juventino stia lavorando con le mani legate.

Juve, Ziliani: “Tudor non è libero, ha un obbligo e un divieto imposti dall’alto”- immagine 2

Costretto dai diktat societari a schierare gli impresentabili David e Koop e col bomber serbo prigioniero in panchina per 85 minuti. In più la preparazione affrettata dovuta al Mondiale per club sta facendo i primi danni. Giocatori in riserva e Bremer e Cabal (che ieri si è rifatto male) rispediti in campo senza le dovute cautele del caso. Intanto il Napoli col braccio e la mente (Hojlund-De Bruyne) batte un colpo e riprende il largo...

Domanda n. 1: secondo voi nella testa di Tudor chi dovrebbe essere il centravanti titolare della Juventus, David o Vlahovic?

Domanda n. 2: secondo voi nella testa di Tudor Koopmeiners andrebbe messo in campo o in panchina?

Domanda n. 3: secondo voi la responsabilità del fatto che nella Juventus ci siano mille attaccanti e due miseri centrocampisti è di Comolli o di Tudor?

Juve, Ziliani: “Tudor non è libero, ha un obbligo e un divieto imposti dall’alto”- immagine 3
SM Screen

Ho iniziato l’articolo ponendo (ponendovi) queste tre domande perchè sapete come vanno le cose nel mondo del pallone: quando una squadra va male, scricchiola sinistramente e non riesce a tenere testa alle aspettative della vigilia, ad essere cacciato a pedate nel sedere di solito è sempre lui, l’allenatore. E siccome la Juventus del dopo Motta e del dopo Giuntoli, a dispetto dei rocamboleschi 4-3 con l’Inter e 4-4 col Borussia Dortmund, una vittoria e un pareggio piovuti dal cielo non si sa come, sta passando da una delusione (almeno per i tifosi) all’altra inanellando pareggi deprimenti come lo sono stati quelli con Verona, Atalanta e - ieri sera - Villareal (un 2-2 che sommato al 4-4 col Dortmund sistema la Juve al 23° posto della classifica Champions con 2 punti in 2 partite e la quasi certezza di non poter finire tre le 8 che voleranno direttamente agli ottavi.

Juve, Ziliani: “Tudor non è libero, ha un obbligo e un divieto imposti dall’alto”- immagine 4

Anche perchè i due prossimi impegni con Real Madrid e Sporting Lisbona non promettono nulla di buono), siccome la Juve sta facendo fiasco, dicevo, vorrei sgombrare il campo dagli equivoci e dire che sì, Tudor non è nè Michels nè Ferguson nè Sacchi e alla Juve sta facendo quello che è nelle sue possibilità. Ma se la Juventus a un mese e mezzo dal via mostra di avere seri problemi e tra questi i più scottanti riguardano Vlahovic, Koopmeiners e il centrocampo, beh, allora è forse il caso di andare a vedere chi li ha creati questi problemi"

Leggi anche
Dalla California a Milano: gli Offspring posano con la maglia dell’Inter
Bastoni, altro assist: “Basto Prime on delivery” e arriva il like di Lautaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA