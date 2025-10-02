Paolo Ziliani analizza l'ennesimo pareggio della Juventus, che dopo il successo contro l'Inter non ha più vinto una partita

Redazione1908 2 ottobre - 10:10

Paolo Ziliani analizza l'ennesimo pareggio della Juventus, che dopo il successo contro l'Inter non ha più vinto una partita:

"La Juve delude e criticano Tudor. Che però ha il divieto di far giocare Vlahovic, l'obbligo di recuperare Koopmeiners e si ritrova con un centrocampo con due centrali senza sostituti Il mezzo fiasco di Villareal è stata la dimostrazione plastica di come l'allenatore juventino stia lavorando con le mani legate.

Costretto dai diktat societari a schierare gli impresentabili David e Koop e col bomber serbo prigioniero in panchina per 85 minuti. In più la preparazione affrettata dovuta al Mondiale per club sta facendo i primi danni. Giocatori in riserva e Bremer e Cabal (che ieri si è rifatto male) rispediti in campo senza le dovute cautele del caso. Intanto il Napoli col braccio e la mente (Hojlund-De Bruyne) batte un colpo e riprende il largo...

Domanda n. 1: secondo voi nella testa di Tudor chi dovrebbe essere il centravanti titolare della Juventus, David o Vlahovic?

Domanda n. 2: secondo voi nella testa di Tudor Koopmeiners andrebbe messo in campo o in panchina?

Domanda n. 3: secondo voi la responsabilità del fatto che nella Juventus ci siano mille attaccanti e due miseri centrocampisti è di Comolli o di Tudor?

Ho iniziato l’articolo ponendo (ponendovi) queste tre domande perchè sapete come vanno le cose nel mondo del pallone: quando una squadra va male, scricchiola sinistramente e non riesce a tenere testa alle aspettative della vigilia, ad essere cacciato a pedate nel sedere di solito è sempre lui, l’allenatore. E siccome la Juventus del dopo Motta e del dopo Giuntoli, a dispetto dei rocamboleschi 4-3 con l’Inter e 4-4 col Borussia Dortmund, una vittoria e un pareggio piovuti dal cielo non si sa come, sta passando da una delusione (almeno per i tifosi) all’altra inanellando pareggi deprimenti come lo sono stati quelli con Verona, Atalanta e - ieri sera - Villareal (un 2-2 che sommato al 4-4 col Dortmund sistema la Juve al 23° posto della classifica Champions con 2 punti in 2 partite e la quasi certezza di non poter finire tre le 8 che voleranno direttamente agli ottavi.

Anche perchè i due prossimi impegni con Real Madrid e Sporting Lisbona non promettono nulla di buono), siccome la Juve sta facendo fiasco, dicevo, vorrei sgombrare il campo dagli equivoci e dire che sì, Tudor non è nè Michels nè Ferguson nè Sacchi e alla Juve sta facendo quello che è nelle sue possibilità. Ma se la Juventus a un mese e mezzo dal via mostra di avere seri problemi e tra questi i più scottanti riguardano Vlahovic, Koopmeiners e il centrocampo, beh, allora è forse il caso di andare a vedere chi li ha creati questi problemi"