Walter Zenga ha chiarito recentemente la sua posizione sull'apporto di Luis Henrique alla squadra. L'ex portiere dell'Inter lo ha difeso: "Ho visto giocare tante volte dal vivo l'Inter e magari non capisco di calcio, ma lui è quel giocatore che ha dato equilibrio a tutti quanti". Walter è spesso opinionista negli studi di Sky, ma recentemente è stato accostato ad un programma di intrattenimento. Secondo alcuni pettegolezzi potrebbe partecipare al famoso reality di Mediaset: CONTINUA A LEGGERE.