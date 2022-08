Zenga: “Inter, precampionato non bene. Dimarco quinto tanta roba. I gol subiti…”

Con un lungo post su Instagram, l'ex portiere nerazzurro ha messo in luce pregi e difetti dell'Inter in questo precampionato

Con un lungo post su Instagram, Walter Zenga ha messo in luce pregi e difetti dell'Inter in questo precampionato. La squadra di Inzaghi è reduce dalla sconfitta per 4-2 contro il Villarreal. "In precampionato non bene, 10 gol subiti una sola vittoria, adattamento al gioco con Lukaku ancora da migliorare. Gosens necessita ancora di tempo, soltanto 3 difensori di ruolo ( urgentemente 1/2 difensori da inserire nella rosa )".