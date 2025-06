"Mister, voglio solo dirti le stesse parole che mi hai detto tempo fa: Io per te ci sarò sempre, come tu ci sei stato per me", ha aggiunto Zhang

Matteo Pifferi Redattore 3 giugno 2025 (modifica il 3 giugno 2025 | 18:57)

L'Inter e Simone Inzaghi hanno ufficializzato l'addio tramite un comunicato ufficiale e un saluto, da parte dell'ormai ex tecnico interista, ai tifosi.

Per Inzaghi ora inizierà un'avventura in Arabia Saudita all'Al Hilal mentre l'Inter è alla ricerca del sostituto, con Fabregas in pole position.

A salutare Simone Inzaghi ci ha pensato anche l'ex presidente Steven Zhang tramite un post su Instagram:

"Mister, ti ho sempre detto che averti portato all’Inter è stato per me un dono di Dio. Una persona con così tanto valore nel cuore, che vince tanto in campo e che ha sempre trattato tutti con gentilezza. Mi hai aiutato, e hai aiutato la mia Inter in un momento difficile, e sei sempre stato al mio fianco"

"Ho perfino scherzato con gli altri dicendo che non riesco a immaginare il giorno in cui dovrò cambiare Simone. Fortunatamente, per me quel giorno non è mai arrivato… Mister, voglio solo dirti le stesse parole che mi hai detto tempo fa: Io per te ci sarò sempre, come tu ci sei stato per me. Il bene non si dimentica. La gioia, l’amicizia‍, i trofei e la stella⭐️… È stato davvero un bellissimo viaggio insieme a te. Simone Inzaghi, il mio Mister. Grazie. ❤️"