Il giornalista di Rai Sport Thomas Villa sottolinea come Piotr Zielinski non stia facendo rimpiangere Calhanoglu. Al fatto che si stia prendendo uno spazio importantissimo in questa Inter, Zielinski ha risposto con queste parole: "Sì, sono contento di poter dare il mio contributo. Quello che cerco è sempre di dare il massimo. Oggi è arrivato anche il gol e sono contento, ma la cosa più importante era che i tre punti tornassero con noi a casa a Milano".