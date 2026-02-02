FC Inter 1908
Zielinski: “Mi sto prendendo uno spazio importantissimo all’Inter? Contento. Classifica? Non…”

Le dichiarazioni del centrocampista polacco alla Nuova Domenica Sportiva
Redazione1908

Il giornalista di Rai Sport Thomas Villa sottolinea come Piotr Zielinski non stia facendo rimpiangere Calhanoglu. Al fatto che si stia prendendo uno spazio importantissimo in questa Inter, Zielinski ha risposto con queste parole: "Sì, sono contento di poter dare il mio contributo. Quello che cerco è sempre di dare il massimo. Oggi è arrivato anche il gol e sono contento, ma la cosa più importante era che i tre punti tornassero con noi a casa a Milano".

"8 punti di vantaggio in attesa della partita del Milan, quanto pesano? Ma non lo so. Noi non ci pensiamo. Dobbiamo scendere in campo ogni domenica e dimostrare il nostro valore. Cercare di vincere le partite e poi... questo è il nostro obiettivo. Stiamo bene, siamo contenti ma sappiamo che non abbiamo ancora fatto nulla. Dobbiamo dare sempre il massimo", ha concluso Zielinski in diretta con la Nuova Domenica Sportiva.

