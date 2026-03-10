Paolo Ziliani ha dedicato il suo ultimo approfondimento ad alcuni errori arbitrali, ravvisati nella giornata di campionato che si è appena conclusa. Gli errori riguardano Roma, Cremonese e Inter. "C'erano un rigore chiaro per la Roma (mani di Malinovskyi), uno solare per la Cremonese (sgambetto a Sanabria) e uno possibile per l'Inter (mani di Ricci): risultato, nessuna revisione, nessun rigore. Come ai tempi dello suscettibile Orsato, richiamare al VAR Doveri, Colombo e Sozza sembra un delitto di lesa maestà: così per non appannare la loro autorità errori plateali non sono stati corretti", ha esordito il giornalista sportivo. Ziliani si è quindi focalizzato sul derby con una riflessione pungente: CONTINUA A LEGGERE.