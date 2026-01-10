Paolo Ziliani ha fatto il punto in casa Milan. Il pareggio rimediato a San Siro con il Genoa mette in evidenza - secondo il giornalista sportivo - un dato preoccupante per i rossoneri: "Sfatiamo la leggenda metropolitana secondo la quale il Milan è secondo e non primo a causa dello scarso raccolto fatto con le neopromosse, o le piccole in genere, a San Siro: Cremonese, Pisa, Sassuolo, Genoa. È vero l’esatto contrario". Ziliani ha quindi messo sotto i riflettori le criticità del gioco del Milan: CONTINUA A LEGGERE.