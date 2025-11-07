La comunicazione di Antonio Conte è stata criticata da numerosi addetti ai lavori. Da Fabio Caressa (che l'ha definita "aggressiva" e antica) a Billy Costacurta (che l'ha invece definita "noiosa"). Il percorso pesantemente negativo in Champions League, le dichiarazioni sulla fatica di giocare ogni tre giorni, gli infortuni e il troppo mercato hanno portato un giudizio negativo nei confronti dell'atteggiamento del tecnico del Napoli.

Il premio di Ziliani

"Manca ancora l'ufficialità", scrive Paolo Ziliani ironicamente a proposito di un Premio che Antonio Conte avrebbe - a questo punto della stagione - già vinto a mani basse. Il Napoli è primo in classifica con un solo punto di distacco rispetto a Inter, Milan e Roma. Una classifica corta, dove ogni centimetro conquistato è oro. Lo sa perfettamente Antonio Conte, che improvvisamente pare essersi reso conto di quanto sia faticoso giocare ogni tre giorni. Il giornalista sportivo gli ha dedicato un articolo molto ironico: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Nella sua analisi ha fatto anche un confronto con José Mourinho.