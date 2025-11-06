La vicenda dei due stagisti Sky , colpevoli di aver esultato in diretta per il gol vittoria dell' Inter a Verona , continua a tenere banco. Tra gli addetti ai lavori che si sono espressi in merito c'è anche Paolo Ziliani. Il giornalista sportivo ha spiegato con un aneddoto al periodo di Controcampo con Sandro Piccinini che cosa ne pensi dei giornalisti o inviati tifosi.

Le domande di Ziliani per Federico Ferri

Il giornalista sportivo ha posto alcune domande al direttore di Sky Sport, Federico Ferri, in merito alla vicenda dei due stagisti. Ziliani ha commentato la lettera scritta da Ferri nella quale puntava il dito contro "Chi fa il tifoso, chi dimostra di non essere imparziale o di dare giudizi in qualche modo condizionati anche solo da simpatie o antipatie, o da qualsiasi pregiudizio, e in generale chi non si comporta in modo da onorare la nostra professione e Sky Sport". Ziliani ha ribattuto ricordando alcune posizioni di Sky: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Interrogativi che contengono anche nomi e cognomi ben precisi.