Ziliani punge: “Lamentele Juve per perdite di tempo? Spiace dirlo ma ha perso perché…”

Luciano Spalletti
Il giornalista ha commentato la sconfitta con un rimprovero alla dirigenza bianconera
Redazione1908

Paolo Ziliani ha ricordato nel suo approfondimento il big match in programma domenica tra Juventus e Napoli. Una partita importante per i bianconeri anche in previsione di un'altra sfida fondamentale per gli equilibri della classifica: Inter-Juventus del 15 febbraio. Il giornalista sportivo ha analizzato il momento in casa bianconera, dopo la sconfitta con il Cagliari. A questa sconfitta Ziliani toglie ogni alibi con una stoccata all'indirizzo della dirigenza bianconera: CONTINUA A LEGGERE.

