Il giornalista ha commentato la sconfitta con un rimprovero alla dirigenza bianconera

Paolo Ziliani ha ricordato nel suo approfondimento il big match in programma domenica tra Juventus e Napoli. Una partita importante per i bianconeri anche in previsione di un'altra sfida fondamentale per gli equilibri della classifica: Inter-Juventus del 15 febbraio. Il giornalista sportivo ha analizzato il momento in casa bianconera, dopo la sconfitta con il Cagliari. A questa sconfitta Ziliani toglie ogni alibi con una stoccata all'indirizzo della dirigenza bianconera: CONTINUA A LEGGERE.