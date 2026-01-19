Paolo Ziliani ha ricordato nel suo approfondimento il big match in programma domenica tra Juventus e Napoli. Una partita importante per i bianconeri anche in previsione di un'altra sfida fondamentale per gli equilibri della classifica: Inter-Juventus del 15 febbraio. Il giornalista sportivo ha analizzato il momento in casa bianconera, dopo la sconfitta con il Cagliari. A questa sconfitta Ziliani toglie ogni alibi con una stoccata all'indirizzo della dirigenza bianconera: CONTINUA A LEGGERE.
Ziliani punge: “Lamentele Juve per perdite di tempo? Spiace dirlo ma ha perso perché…”
Il giornalista ha commentato la sconfitta con un rimprovero alla dirigenza bianconera
