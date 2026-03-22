La Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Sassuolo malgrado un rigore che ha fatto scatenare le proteste. Non si vede mai un'immagine chiara del contatto di braccio di Idzes, eppure il Var Abisso richiama l'arbitro. Paolo Ziliani commenta così:
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fcinter1908 social Ziliani: “Scandalo pro Juventus. E Dazn batte record mondiale di impudenza con…”
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Ziliani: “Scandalo pro Juventus. E Dazn batte record mondiale di impudenza con…”
La Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Sassuolo malgrado un rigore che ha fatto scatenare le proteste. Non si vede mai un'immagine chiara
"Stasera DAZN ha battuto il record del mondo di impudenza. La spiegazione del rigore fantasma concesso alla Juventus nel finale di partita con il Sassuolo, rigore poi fallito da Locatelli, è da disdetta di massa degli abbonamenti.
Trattano gli sportivi come cretini con l’anello al naso. Domani sul mio account su Substack la ricostruzione dell’ennesimo scandalo di fine stagione pro Juventus"
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