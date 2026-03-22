Ex Inter, Materazzi ospite dell’Everton: “Il primo italiano a giocare per noi”

Marco Materazzi ha assistito nel nuovissimo 'Hill Dickinson Stadium' alla vittoria in casa dell'Everton contro il Chelsea per tre a zero. La squadra londinese ha ospitato l'ex difensore dell'Inter che a Londra ha giocato una sola stagione, 1998-1999 con 27 presenze e un gol prima di tornare in Italia al Perugia e approdare poi all'Inter nel 2001 dove è rimasto fino al 2011 dopo aver vinto con la maglia interista.