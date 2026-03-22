Marco Materazzi ha assistito nel nuovissimo 'Hill Dickinson Stadium' alla vittoria in casa dell'Everton contro il Chelsea per tre a zero. La squadra londinese ha ospitato l'ex difensore dell'Inter che a Londra ha giocato una sola stagione, 1998-1999 con 27 presenze e un gol prima di tornare in Italia al Perugia e approdare poi all'Inter nel 2001 dove è rimasto fino al 2011 dopo aver vinto con la maglia interista.
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fcinter1908 social Ex Inter, Materazzi ospite dell’Everton: “Il primo italiano a giocare per noi”
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Ex Inter, Materazzi ospite dell’Everton: “Il primo italiano a giocare per noi”
L'ex calciatore nerazzurro era allo stadio per assistere alla partita contro il Chelsea finita tre a zero per i padroni di casa
"Un campione del mondo (Matrix ha vinto con l'Italia il Mondiale del 2006.ndr), una leggenda del calcio e, soprattutto, il primo italiano a giocare per l'Everton", ha scritto il club inglese nel post su Instagram che omaggia l'ex giocatore.
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