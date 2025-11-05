FC Inter 1908
Tancredi incredulo: “Il gol di Zielinski ha fatto il giro del mondo, in Italia è sparito da…”

Il giornalista sportivo non ha nascosto il disappunto
I tifosi nerazzurri hanno ancora stampato in mente l'eccezionale gol di Zielinski in Verona-Inter. Tutto nasce da un calcio d'angolo di Calhanoglu, seguito da un gran tiro al volo di Zielinski di piatto. La palla si infila proprio sotto la traversa e batte il portiere avversario. Lo schema è uno schema studiato e messo in pratica in modo egregio.

Tancredi Palmeri incredulo

A proposito della prodezza di Zielinski, il giornalista sportivo Tancredi Palmeri ha condiviso una riflessione: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Palmeri non ha potuto non notare un elemento della narrazione mediatica della rete del calciatore polacco. C'è una nota stonata che riguarda i media italiani.

