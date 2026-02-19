Piovono critiche sull'Inter di Chivu dopo la sconfitta in Champions League sul campo del sottovalutato Bodo Glimt.
Sulla partita è intervenuto sui social anche Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese che un paio d'anni fa aveva fatto parlare di sé per un tentativo, mai davvero concreto, di rilevare il club nerazzurro da Suning:
"Quando due anni fa ho provato ad acquistare l'Inter, mi è stato chiesto quali giocatori avrei comprato. Ho detto che molte stelle affermate sono sopravvalutate e che nuove stelle si potevano trovare, ad esempio, in Scandinavia. La scorsa notte mi ha dato ragione. Bodö/Glimt ha surclassato le superstar dell'Inter. Il calcio è lavoro di squadra e dedizione, non soldi".
