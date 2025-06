Il fondo Oaktree , proprietario dell’ Inter , è al lavoro per rifinanziare il debito del club nerazzurro. Al suo fianco c’è la banca di investimento Bank of America , incaricata di valutare le diverse opzioni disponibili. Ne parla oggi diffusamente il Sole 24 Ore.

"Il fondo di private equity Oaktree è al lavoro per rifinanziare il debito dell'Inter e in campo per l'operazione, secondo indiscrezioni, è scesa una delle maggiori banche d'investimento al mondo, cioè Bank of America (Bofa), che è stata incaricata di studiare tutte le opzioni sul tavolo. L'obiettivo è rifinanziare circa 400 milioni di euro di obbligazioni high yield, garantite dai diritti di sponsorizzazione e media del club nerazzurro.

Secondo i rumors, Bank of America (che contattata non commenta le indiscrezioni) starebbe valutando le diverse ipotesi di rifinanziamento, dal ricorso a un collocamento privato, ai fondi di private debt fino all'emissione di una nuova obbligazione. Non sarebbe ancora stata fatta una scelta definitiva, ma sarà fondamentale abbassare il costo del nuovo finanziamento, rispetto a quello attuale. Bank of America ha accumulato un track record in operazioni di questo tipo nel mondo del calcio: nel passato si è occupata anche del rifinanziamento del Milan e, più di recente, è stata advisor di Elliott nella vendita del club a RedBird Capital Partners.