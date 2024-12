L’Atletico Bilbao ha premiato Bergomi con il “One Club Man Award”

Un premio per chi ha legato tutta la sua carriera ad un unico club. E Giuseppe Bergomi la sua carriera l'ha donata all'Inter. L'ex capitano e difensore nerazzurro è stato premiato, prima del fischio d'inizio di Atletico Bilbao-Real Madrid con il "One Club Man Award" al San Mamés. Con 757 presenze in 20 stagioni tra il 1979 e il 1999 è stato un simbolo della squadra nerazzurra.