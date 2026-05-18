Milano continua ancora a colorarsi di nerazzurri. Da oggi al 24 maggio, il Club continua ad attivare la città con la personalizzazione dell’edicola “Internazionale 21” – tra gadget esclusivi e incontri con le Legend - e della fermata Tricolore della M4.

inter US"Per tutta la settimana, due nuove attivazioni trasformano infatti l’edicola di Via Brera 21 e la stazione Tricolore della linea M4, spazi iconici della quotidianità urbana, in luoghi di racconto e appartenenza. Da oggi, lunedì 18 maggio, nel cuore di Brera apre “Internazionale 21”", spiega l'Inter in una nota.

"L’edicola di fronte alla Pinacoteca si veste di nerazzurro trasformandosi in uno spazio di connessione e celebrazione aperto alla città. La scelta dell’edicola trova le sue radici nell’essenza stessa del luogo. Storicamente il punto di accesso alle notizie e storie da tutto il mondo, rappresenta un contatto tra dimensione locale e globale, richiamando in questo l’identità stessa dell’Inter".