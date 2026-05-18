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societa e storia
Scudetto Inter, l’edicola di via Brera 21 e la stazione Tricolore diventano nerazzurre
Milano continua ancora a colorarsi di nerazzurri. Da oggi al 24 maggio, il Club continua ad attivare la città con la personalizzazione dell’edicola “Internazionale 21” – tra gadget esclusivi e incontri con le Legend - e della fermata Tricolore della M4.
inter US"Per tutta la settimana, due nuove attivazioni trasformano infatti l’edicola di Via Brera 21 e la stazione Tricolore della linea M4, spazi iconici della quotidianità urbana, in luoghi di racconto e appartenenza. Da oggi, lunedì 18 maggio, nel cuore di Brera apre “Internazionale 21”", spiega l'Inter in una nota.
"L’edicola di fronte alla Pinacoteca si veste di nerazzurro trasformandosi in uno spazio di connessione e celebrazione aperto alla città. La scelta dell’edicola trova le sue radici nell’essenza stessa del luogo. Storicamente il punto di accesso alle notizie e storie da tutto il mondo, rappresenta un contatto tra dimensione locale e globale, richiamando in questo l’identità stessa dell’Inter".
"Per sette giorni, fino al 24 maggio, i visitatori potranno entrare nell’universo nerazzurro grazie a esperienze e prodotti pensati per celebrare la vittoria del tricolore in modo diretto e condiviso".
Appuntamento con Pupi—
"L’edicola, aperta dalle 9.30 alle 19.00, distribuirà ai visitatori un magazine Inter personalizzato con contenuti inediti sulla stagione dello Scudetto e un album con sticker speciali, trasformando il racconto del titolo conquistato in oggetti da collezionare. Ogni pomeriggio, inoltre, l’edicola ospiterà per un’ora un “edicolante a sorpresa”: una Legend nerazzurra incontrerà i tifosi in uno speciale meet & greet durante il quale saranno distribuiti prodotti esclusivi in edizione ultra-limitata.
Il primo appuntamento, in programma oggi pomeriggio alle 15.00, avrà come protagonista il Vice President nerazzurro Javier Zanetti.
La metropolitana—
Parallelamente, anche la stazione Tricolore della linea M4 (blu) entra a far parte di questo racconto: per sette giorni, i suoi spazi saranno dominati dai colori del Club, trasformandola in una vera e propria “fermata neroblu”.
"Un intervento dal forte valore simbolico, in cui il nome stesso della stazione - Tricolore - si intreccia con la conquista del titolo e viene reinterpretato alla luce del successo dell’Inter, portando il segno dello Scudetto nel flusso quotidiano della città. Con queste attivazioni, l’Inter firma un nuovo capitolo del proprio legame con la città, trasformando ancora una volta i luoghi attraversati in spazi che raccontano i colori e l’identità nerazzurra. Un percorso costruito nel tempo, che ha già visto il Club portare il proprio segno in alcuni dei luoghi più iconici di Milano - dalla Galleria Vittorio Emanuele II al Castello Sforzesco, fino alla Montagnetta di San Siro - rendendo il Club non solo protagonista, ma parte integrante dell’identità stessa della città", conclude il club nerazzurro che spiega l'iniziativa.
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