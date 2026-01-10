L'Inter, come anticipato in assoluta esclusiva da Fcinter1908, ha previsto una quarta maglia a tema Olimpiadi invernali per il 2025/2026. Cominciano ad arrivare i primi leak di questa maglia.
societa e storia
Inter, ecco la quarta maglia ispirata alle Olimpiadi: Nike cambia il modello!
[apester_widget id="696115d81d3d787142a074c9"]
Design della maglia: La quarta maglia dell’Inter per la stagione 2025-26, realizzata da Nike, presenta un design a blocchi di colore con la parte superiore blu, la sezione centrale e quella inferiore nere e loghi arancioni molto vistosi.
Caratteristiche speciali: La maglia è dedicata alle Olimpiadi di Milano 2026 e include il logo Nike ACG al posto del classico Swoosh, oltre a una scritta speciale all’interno del colletto.
Disponibilità: La quarta maglia Nike dell’Inter 2025-2026 sarà disponibile all’acquisto a partire da gennaio 2026. Nike ha scartato il design iniziale e sta preparando un design completamente nuovo, come svelato in esclusiva da Fcinter1908 durante una live sul canale Twitch.
© RIPRODUZIONE RISERVATA