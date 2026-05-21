Dopo le emozioni della festa Scudetto, l'Inter si prepara a condividere un altro momento speciale con i tifosi nerazzurri. Giovedì 21 maggio la squadra Campione d'Italia, guidata dal capitano Lautaro Martinez, sarà presente al Nike HQ di Milano dalle ore 16:00 alle 16:30.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 societa e storia maglie L’Inter al Nike HQ di Porta Nuova: i dettagli. Sarà la prima uscita del nuovo Home Kit
societa e storia
L’Inter al Nike HQ di Porta Nuova: i dettagli. Sarà la prima uscita del nuovo Home Kit
Appuntamento in Piazza Gae Aulenti. Prima uscita pubblica per il nuovo Home Kit: i tifosi potranno salutare i Campioni d'Italia
I calciatori si affacceranno su Piazza Gae Aulenti per un saluto ai tifosi presenti, indossando per la prima volta in pubblico l'Home Kit della stagione 2026/27, appena presentato. Sarà l'occasione per i tifosi per ammirare di nuovo i trofei dello Scudetto e della Coppa Italia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA