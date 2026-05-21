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L’Inter al Nike HQ di Porta Nuova: i dettagli. Sarà la prima uscita del nuovo Home Kit

L’Inter al Nike HQ di Porta Nuova: i dettagli. Sarà la prima uscita del nuovo Home Kit - immagine 1
Appuntamento in Piazza Gae Aulenti. Prima uscita pubblica per il nuovo Home Kit: i tifosi potranno salutare i Campioni d'Italia
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

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Dopo le emozioni della festa Scudetto, l'Inter si prepara a condividere un altro momento speciale con i tifosi nerazzurri. Giovedì 21 maggio la squadra Campione d'Italia, guidata dal capitano Lautaro Martinez, sarà presente al Nike HQ di Milano dalle ore 16:00 alle 16:30.

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I calciatori si affacceranno su Piazza Gae Aulenti per un saluto ai tifosi presenti, indossando per la prima volta in pubblico l'Home Kit della stagione 2026/27, appena presentato. Sarà l'occasione per i tifosi per ammirare di nuovo i trofei dello Scudetto e della Coppa Italia.

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