Nell’ambito della collezione third 2026-27, Nike presenterà a settembre 2026 una giacca ispirata all’iconico design del 1996, a trent’anni dal suo debutto. La giacca riprende i colori della prossima terza maglia dell'Inter per la stagione 2026/2027: una base nera e antracite combinata con accenti gialli e blu, un richiamo diretto alla storica terza divisa del 1997/98 (quella della Coppa Uefa di Ronaldo.

Nel 1996 l’Inter vestiva Umbro (Nike sarebbe diventato sponsor tecnico solo l’anno successivo). Di conseguenza, il club non ebbe mai una giacca I96 in quel periodo: il modello 2026-27 non è quindi la riproduzione fedele di un capo realmente esistito per l’Inter.