Nell’ambito della collezione third 2026-27, Nike presenterà a settembre 2026 una giacca ispirata all’iconico design del 1996, a trent’anni dal suo debutto. La giacca riprende i colori della prossima terza maglia dell'Inter per la stagione 2026/2027: una base nera e antracite combinata con accenti gialli e blu, un richiamo diretto alla storica terza divisa del 1997/98 (quella della Coppa Uefa di Ronaldo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 societa e storia maglie Inter, ecco la nuova giacca Nike ispirata alla terza maglia 2026/27: si ritorna a Ronaldo
societa e storia
Inter, ecco la nuova giacca Nike ispirata alla terza maglia 2026/27: si ritorna a Ronaldo
Nell’ambito della collezione third 2026-27, Nike presenterà a settembre 2026 una giacca ispirata all’iconico design del 1996
Nel 1996 l’Inter vestiva Umbro (Nike sarebbe diventato sponsor tecnico solo l’anno successivo). Di conseguenza, il club non ebbe mai una giacca I96 in quel periodo: il modello 2026-27 non è quindi la riproduzione fedele di un capo realmente esistito per l’Inter.
La Nike Football Club Internazionale Milano 26-27 I96 retro anthem jacket ricrea però con grande fedeltà il design del 1996, riproponendo l’ampia fascia orizzontale sul petto e le caratteristiche due strisce orizzontali sulla manica sinistra.
(FootyHeadlines)
© RIPRODUZIONE RISERVATA