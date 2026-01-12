FC Inter 1908
Dopo i kit da gara, novità importanti sulle maglie dell'Inter pre-match e allenamento: FcInter1908 vi mostra le immagini
Alessandro De Felice
Dopo le maglie da gara della prossima stagione arrivano novità importanti anche in tema delle divise pre-match e d’allenamento dell’Inter in vista dell’annata 2026/2027.

FcInter1908 svela le immagini di quelle che saranno le divise indossate dai nerazzurri in occasione del riscaldamento delle gare e in allenamento.

Per quanto riguarda i kit pre-match, le nuove maglie saranno azzurre con dettagli in giallo e bianche con dettagli in nero.

La maglia dall’allenamento, invece, sarà blu con logo e dettagli in bianco e rifiniture in nero.

