UFFICIALE – Inter, ecco la nuova terza maglia: esordio contro il Sassuolo

Inter e Nike presentano il Terzo Kit per la stagione 2025/26: ispirato all’iconica era Total 90, è più di una divisa, è una celebrazione della storia del Club e un omaggio allo spirito e alla passione che da sempre lo animano.

Poche maglie hanno lasciato un segno così indelebile nella cultura calcistica quanto l’originale divisa Total 90 firmata Nike. Questo nuovo Third Kit è dedicato a tutte le generazioni di interisti, a chi ha amato la squadra negli anni 2000 e a chi la ama oggi.

Queste linee rappresentano ambizione, energia pura e momenti indimenticabili. Con questa nuova jersey, Nike e Inter riportano in campo quell’inconfondibile energia, grazie a colori decisi e ai profili a contrasto che hanno definito un’intera generazione.

Questa maglia è un ponte tra le epoche: una tela moderna dipinta con i colori del passato, pensata per lasciare il segno sul palcoscenico più importante. La base della maglia è realizzata nell’iconico Thunder Grey, con distintivi dettagli in Safety Orange che squarciano il grigio tempestoso, percorrendo il colletto, le maniche e il logo del club, evocando le scintille che scoccano nei momenti di genialità. Le maniche sono rifinite con il motivo rétro Total 90, trasportando i tifosi indietro nel tempo.

La maglia è realizzata con materiali riciclati all’avanguardia, progettati per garantire prestazioni elevate e sostenibilità. La tecnologia Dri-FIT ADV assicura traspirabilità e comfort, mentre il taglio aderente offre massima libertà di movimento.

I tifosi potranno acquistare la nuova divisa a partire dal 10 settembre sull’Online Store ufficiale store.inter.it, su nike.com, negli Inter Store Milano, Inter Store Castello e Inter Store San Siro e nei negozi Nike di Milano Corso Vittorio Emanuele e Loreto.

La maglia farà il suo debutto in campo nella partita del 21 settembre contro il Sassuolo, accompagnata da attivazioni allo Stadio Meazza per rendere omaggio al legame con la storia unica di due brand come Nike e Inter.