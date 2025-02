Nel giorno del derby di Milano, Inter e Milan confermano la loro leadership anche per quanto riguarda gli accordi commerciali. In particolar modo, per quel che riguarda la divisa da gioco, diventata ormai una miniera d'oro per i club con i vari sponsor.

Secondo Il Sole 24 Ore, la società rossonera ha appena compiuto un piccolo sorpasso, per quanto riguarda le sponsorizzazioni di maglia, proprio sull’Inter. Nella scorsa notte è stato concluso un accordo tra il Milan e Bitpanda, la principale piattaforma di crypto trading in Europa, già partner dei rossoneri, che in occasione del derby debutterà sul retro della divisa come nuovo Back of Shirt Partner per tutte le competizioni nazionali, in cambio di un assegno di 5 milioni all’anno. Un incasso che rende la maglia del Milan attualmente la più preziosa in Italia con 70 milioni di ricavi. I rossoneri infatti hanno raddoppiato questa tipologia di entrate grazie ai rinnovi siglati con Emirates e con lo sponsor tecnico Puma, che ora garantiscono 30 milioni annui a testa, e attraverso l’intesa con MSC Crociere, già sleeve sponsor dallo scorso anno, che versa una cifra di 5 milioni a stagione.