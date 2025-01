Gigi Simoni, l’Inter lo omaggia nel giorno in cui avrebbe compiuto 86 anni

Era nato il 22 gennaio del 1939 e oggi avrebbe compiuto 86 anni. Mister Gigi Simoni è stato un mito per una generazione di interisti: il club nerazzurro lo ha ricordato sul sito ufficiale e sui social omaggiandolo con un video. "Nell'arco di una vita ognuno di noi incontra persone in grado di trasmettere serenità e calma. Persone che attraverso un gesto, una parola o una semplice espressione del volto sono in grado di tranquillizzare e di infondere speranza", scrive la società nerazzurra sul sito ufficiale.