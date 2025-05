Dopo aver infiammato le stagioni recenti di Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e perfino Champions League, il derby di Milano potrebbe ora sbarcare anche in Serie C. Inter e Milan, infatti, potrebbero ritrovarsi faccia a faccia nel campionato della terza serie italiana, ma questa volta con le rispettive squadre Under 23: Milan Futuro e la nuova seconda squadra dell’Inter, attualmente in fase di allestimento. Come sottolinea Calcio e Finanza, nonostante i rossoneri siano retrocessi in Serie D, entrambi i club guardano alla possibilità di disputare il campionato di Serie C con le rispettive Under 23 nella prossima stagione.