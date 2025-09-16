fcinter1908 societa e storia sponsor UFFICIALE – Inter-Hisense, rinnovo partnership fino a giugno 2028

societa e storia

UFFICIALE – Inter-Hisense, rinnovo partnership fino a giugno 2028

UFFICIALE – Inter-Hisense, rinnovo partnership fino a giugno 2028 - immagine 1
Il club nerazzurro ha rinnovato l'accordo con l'azienda che produce elettrodomestici e opera nel settore della tecnologia e del design
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

FC Internazionale Milano e Hisense Italia annunciano il rinnovo della partnership fino alla stagione 2027/28. "Il prolungamento triennale dell’accordo in essere dal 2022 conferma e rafforza una relazione strategica fondata su visione internazionale, spinta all’innovazione e cultura dell’eccellenza. In questi primi tre anni, Inter e Hisense hanno costruito un rapporto solido e autentico, fondato su valori profondi e obiettivi condivisi. Entrambi i brand si distinguono nei rispettivi settori per la capacità di evolversi costantemente, anticipare i cambiamenti e parlare a una fan base globale e trasversale, con una particolare attenzione alle nuove generazioni", si legge in una nota del club nerazzurro.

UFFICIALE – Inter-Hisense, rinnovo partnership fino a giugno 2028- immagine 2
Giorgio Ricci

"Il rinnovo della collaborazione rappresenta la volontà comune di proseguire in un percorso che punta a generare esperienze significative per tifosi e consumatori, in Italia e nel mondo. Nel corso della partnership, Hisense ha accompagnato l’Inter in alcune delle sue stagioni più significative, affiancando il percorso sportivo attraverso una presenza attiva e coerente. Allo stesso tempo, il Club ha offerto al brand un palcoscenico internazionale di altissimo livello, perfettamente in linea con la sua strategia di posizionamento", spiega ancora il comunicato.

UFFICIALE – Inter-Hisense, rinnovo partnership fino a giugno 2028- immagine 3

Cosa prevede l'accordo

—  

L’accordo prevede la continuità di un piano di attivazione che comprende la presenza del marchio Hisense a San Siro sui LED a bordocampo, la valorizzazione digitale sui canali ufficiali del Club, l’utilizzo dei prodotti del brand all’interno delle sale hospitality, nonché la produzione di contenuti visivi dedicati alla partnership. Con questo accordo, Inter e Hisense valorizzano la sinergia tra sport e tecnologia, confermando il proprioimpegno verso un futuro sempre più connesso, esperienziale e sostenibile.

Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di FC Internazionale Milano, a proposito di questa partnership ha detto: «E’ per noi una grande soddisfazione prolungare questa collaborazione, a testimonianza del grande lavoro svolto insieme in questi anni. Hisense vanta una presenza sempre più importante e significativa nel mondo del calcio ed essere nuovamente scelti come unico club partner in Serie A conferma, ancora una volta, la solidità e la qualità del nostro progetto. Grazie al rinnovo di questo accordo, continueremo a costruire insieme iniziative uniche dedicate ai nostri tifosi».

«Questo rinnovo conferma la profondità di una partnership che si fonda su valori autentici e obiettivi comuni. Inter rappresenta per noi molto più di un partner sportivo: è un’icona globale che, come Hisense, punta sull’innovazione continua, sulla qualità e sulla capacità di ispirare. Insieme vogliamo continuare a costruire esperienze che parlino al cuore delle persone, dentro e fuori dal campo», dichiara Gianluca Di Pietro, CEO di Hisense Italia.

Leggi anche
Nike, visita nella sede dell’Inter e ad Appiano Gentile
UFFICIALE / Sponsor, Inter annuncia la partnership triennale con Balocco

© RIPRODUZIONE RISERVATA