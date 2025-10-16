Lo scorso 30 settembre il Consiglio comunale di Milano ha approvato la vendita di San Siro a Inter e Milan per 197 milioni di euro. Una delibera che apre la strada alla realizzazione di un nuovo stadio da parte dei due club milanesi. Tutto questo potrebbe portare alla demolizione di San Siro, una scelta che non piace a José Altafini .

"È una tristezza la demolizione di San Siro. La demolizione di San Siro mi fa male al cuore. È uno degli stadi più belli, ci ho giocato tanti anni ma soprattutto è bellissimo per vedere le partite. Non voglio fare polemica, ma mi fa male", ha dichiarato l'ex giocatore ai microfoni di Radio Sportiva.