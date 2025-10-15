Stadio, Inter e Milan registrano la “Newco Stadio San Siro Spa”. Presidenza a Ralph

Il rogito per l'acquisto del Meazza è atteso per fine ottobre. Intanto i due club stanno mettendo a punto la galassia societaria che si occuperà del progetto

Eva A. Provenzano Caporedattore 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 11:03)

In attesa del rogito atteso per fine ottobre, Milan e Inter registrano la newco Stadio San Siro Spa, la società a cui verrà affidata materialmente la proprietà e il compito di occuparsi della costruzione del nuovo impianto. È quanto riportano RadioCor e il Sole 24 Ore in queste ore riferendosi alla Società per Azioni che è al cento per cento della holding paritetica Nsm controllata per metà da un veicolo del Milan, la Red Stadco Srl, e per l'altra metà da uno che fa riferimento ai nerazzurri, la Blueco Srl.

"Nel cda della holding ci sono sia esponenti dei club che dei due fondi di riferimento (Oaktree per l'Inter, RedBird per il Milan). Uno schema replicato anche per la Spa operativa che ha un cda di sei membri: Massimiliano Catanese (chief of staff dell'Inter), il manager rossonero Filippo Guidotti Mori, Stefano Cocirio (cfo del Milan), Francesco Bramante di RedBird, Carlo Ligori di Oaktree e come presidente Katherine Ralph, top manager di Oaktree. E', in pratica, lo stesso board della controllante", si legge.

Dal verbale del CdA della NSM emerge che la "New Co San Siro Spa" acquisirà i beni e le aree dal Comune di Milano. E nell'oggetto sociale - come spiegato sul sito del quotidiano - sono indicati le attività della società: 'demolizione di edifici destinati all'abbattimento', costruzione di impianti e 'beni immobili di qualunque natura', 'realizzazione di opere di urbanizzazione', nonche' 'organizzazione di manifestazioni sportive' e 'sviluppo di progetti immobiliari'. A questo si somma la gestione di 'palestre, piscine e impianti sportivi', 'gallerie commerciali', 'bar, ristoranti, pizzerie', 'centri estetici' o 'servizi relativi alla salute'.

(Fonte: Il Sole 24 Ore e Radiocor)