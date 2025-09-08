FC Inter 1908
Azione Milano vede vice sindaca: “Progetto stadio solido. È un’esigenza non rinviabile. Ora…”

Proseguono gli incontri dei partiti con la vice sindaca del Comune di Milano. Oggi è stato il turno di Azione
Gianni Pampinella
Proseguono gli incontri dei partiti con la vice sindaca del Comune di Milano, Anna Scavuzzo, che ha anche la delega dell'urbanistica sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milano. Oggi è stato il turno di Azione che in una nota esprime "soddisfazione" per l'incontro.

"Il progetto è molto solido" ha commentato il segretario milanese Francesco Ascioti in una nota. "Abbiamo discusso con la Vice Sindaca di verde pubblico, impatto ambientale, veicoli societari e soprattutto dell'impatto sul quartiere - ha proseguito -. Ora occorre spiegare bene ai cittadini l'importanza assoluta di questo grande progetto che contribuisce all'internazionalizzazione di Milano".

Secondo Ascioti, "quella dello Stadio è un'esigenza ormai non rinviabile e che ci consentirebbe di realizzare un ulteriore volano di sviluppo formidabile - conclude -. Siamo per la Milano che dice SÌ al futuro e che lo costruisce con ambizione e coraggio". All'incontro hanno presenziato anche la capogruppo e parlamentare Giulia Pastorella e il consigliere Daniele Nahum, con Enrico Stroppa, Consigliere municipale in rappresentanza degli eletti nei Municipi di Azione.

