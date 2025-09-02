Diffida al Comune di Milano: “Non venda San Siro, scatta altro vincolo”

Il Comitato promotore del 'Referendum per San Siro' ha scritto una missiva destinata al Municipio e altri enti tra cui il Ministero della Cultura

La questione San Siro tornerà d'attualità in queste settimane, quando si deciderà per la cessione a Milan e Inter dell'impianto. Intanto è arrivata al Comune una diffida a cedere da parte dei legali del Comitato promotore del 'Referendum per San Siro'.

Una missiva con cui la legale chiede anche ad altri enti, tra cui il Ministero della Cultura, "di vigilare sulla correttezza dell'operato degli Uffici coinvolti, al fine di scongiurare la commissione di un atto amministrativo illegittimo e il perfezionamento di una vendita che sarebbe insanabilmente nulla e che, oltretutto, esporrebbe il Comune a un rilevante danno erariale e la città tutta alla perdita di un bene pubblico di estrema importanza".