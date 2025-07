Il PD quest'oggi, dopo l'incontro col sindaco, ha ribadito l'appoggio a Sala che domani, salvo stravolgimenti, spiegherà che resterò alla guida della città e annuncerà le priorità dei prossimi due anni. Tra queste anche il discorso stadio. "Questo è il punto, per Inter e Milan. La vendita dello stadio ai due club è in prima fila: per Sala è un passaggio di primaria importanza, legato a doppio filo alla sua permanenza a Palazzo Marino. Il sindaco continuerà, a patto di avere il sostegno politico sulla cessione dell’impianto", si legge su La Gazzetta dello Sport.

San Siro rimandato a settembre

Il Comune e i due club hanno un accordo sulla cessione dell'impianto per 197 mln con la partecipazione del Comune su alcuni costi. L'accordo dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale e dal Consiglio. "Se Sala si fosse dimesso, il progetto sarebbe saltato e tutto sarebbe tornato al passato: il Milan a San Donato, l’Inter chissà (forse proprio a San Donato col Milan). Con Sala ancora in sella, è quasi certo un rinvio. L’idea, fino a una settimana fa, era approvare tutto entro il 31 luglio. Ora si è capito che le approvazioni – sicuramente quella del Consiglio, forse anche quella della Giunta – slitteranno a settembre. La vendita ai club però resta possibile", aggiunge il sito della rosea. Ovviamente tutto dovrà concretizzarsi entro il 10 novembre, la data limite, suggerita anche dal Ministero della Cultura, nella quale il secondo anello compirà 70 anni, momento che farà scattare il vincolo culturale e la conseguente impossibilità di demolirlo. Se anche si dovesse rimandare la cessione a settembre si riuscirebbe quindi per firmare in tempo il rogito.