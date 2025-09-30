La seduta del Consiglio Comunale di Milano, conclusasi a tarda notte, ha segnato un passo importante per il futuro di Inter e Milan, che così potranno seguire l'iter per la costruzione del nuovo stadio. La Gazzetta dello Sport, dalla forma alla struttura, dalla capienza alle aree commerciali, traccia alcuni tratti dell'impianto che verrà:

Il nuovo stadio a San Siro, nei piani, non sarà rettangolare come il Meazza ma avrà una forma più ovalizzata. Inoltre, spariranno le grandi travi rosse che caratterizzano l'impianto attuale e gli danno la sua forma rettangolare caratteristica.