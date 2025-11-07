Dell'impianto sportivo di Napoli ha parlato il presidente del club partenopeo durante il suo intervento al Football Business Forum

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 13:49)

Aurelio De Laurentiis, tra gli ospiti del Football Business Forum che si tiene oggi alla SdA Bocconi di Milano, ha parlato di stadi e non solo: «Lo stadio Maradona è un semi-cesso. Lo dissi già quando arrivò Ancelotti. Il PSG paga la stessa cifra per il suo stadio che paga il Napoli, ma loro hanno esclusiva e guadagnano 100 milioni di euro, mentre il Napoli lo ha solo per tre giorni, prima, durante e dopo l’evento. Uno stadio vecchio con pista d’atletica che non è il massimo per il pubblico e con addirittura un fossato che allontana ancora di più», dice.

«Ammiro molto il nostro amico del Milan perché è un uomo di grande esperienza e sa come funziona nel mondo. Abbiamo un problema l’atuorità italiana che forse senza rendersene conto sono i più grandi nemici del calcio che non si sono resi conto che ci sono 25 milioni di potenziali elettori. Nel 1990 al Maradona un disastro totale, hanno solo rubato soldi. E io non c’ero. Ora, io dovrei rinnovare il mio stadio mentre gioco avendo un impatto economico importante. Gli altri incassano magari 14 milioni in una serata di champions, io in quel cesso di stadio al massimo 3 milioni. E poi mi si chiede magari di comprare giocatori per essere al passo delle altre», ha aggiunto.

«Voglio uno stadio anche con tanti parcheggi. Chi dice che si viene con i mezzi dice balle! La gente vuole venire allo stadio con la propria macchina, averla pulita, sicura alla fine della partita. E dobbiamo avere questo stadio dentro la città. La politica non sa nulla di calcio e ignora i lidi verso dove il calcio sta andando. Ho parlato con Saviano e mi ha detto: Ndrangheta, mafia e camorra vogliono appropriarsi dei club. Prima di fare dei club uno dice, dove andiamo? Il signor Ceferin e il signor Infantino devono stare attenti a ridurre il valore dei campionati nazionali. Perché poi rimarranno solo Napoli, Roma, Inter, Milan, Juve. Che facciamo i nuovi stadi se poi gli altri non ci sono? Allora facciamo solo un campionato europeo e cambiamo le regole del gioco», ha concluso il presidente del Napoli.