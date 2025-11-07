Il presidente nerazzurro si è detto sereno sull'inchiesta della Procura milanese su una turbativa d'asta rispetto alla cessione di San Siro

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 novembre 2025 (modifica il 7 novembre 2025 | 12:58)

Beppe Marotta, presente in Regione Lombardia per un evento sulle prossime Olimpiadi, ha parlato dello stadio di San Siro e ha sorriso senza rispondere ad una domanda sul 'nervosismo di Conte'. Questo invece è quanto ha ribadito sul Meazza:

-Inchiesta stadio?

No, assolutamente. Credo che vada celebrato questo momento storico. Il fatto di aver rogitato significa dare inizio ad un percorso virtuoso per dare vita alla costruzione di un nuovo impianto che spero possa avvenire nell'arco di cinque anni. Siamo riusciti a raggiungere questo grazie alla perseveranza delle due proprietà di Inter e Milan e grazie a quella del sindaco Sala. Sarà un percorso difficile e pieno di difficoltà, ma Milano, i due club, lo sport italiano abbia bisogno di una costruzione nuova che risponda rispetto a standard moderni su temi di sicurezza e ospitalità ed è uno stadio che spero tanto possa essere messo a disposizione per gli Europei del 2032, appuntamento importante per l'Italia.

-Sospetto sulle tempistiche sulla notizia dell'inchiesta nello stesso giorno del rogito?

Non entro nel merito. Tutto è stato fatto nel rispetto delle leggi e con la massima trasperenza e siamo tranquilli su quello che può essere l'attività investigativa.

(Fonte: FCINTER1908.it, dall'inviato Daniele Vitiello)