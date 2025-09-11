La delibera sulla vendita dello stadio di San Siro a Inter e Milan approderà in giunta "la settimana prossima". Lo ha confermato il sindaco Giuseppe Sala a margine della commemorazione della strage dell'11 settembre. "L'importante è che la vicesindaca completi gli incontri con tutte le forze politiche, ma per il resto siamo pronti, la settimana prossima andiamo in Giunta", ha aggiunto.

Ai cronisti che gli hanno chiesto se il Comune ha sondato anche la Procura e la Corte dei Conti prima dell'operazione Sala ha risposto che "ho lasciato a Scavuzzo di verificare, dal punto di vista di tutte le entità che hanno partecipato a questa lunga storia, cosa ne pensano - ha precisato -. Ovviamente ognuno poi farà il suo mestiere, però siamo sufficientemente tranquilli, stiamo rispettando pienamente le regole". "Quindi, siamo pronti a procedere, però è importante adesso ascoltare il parere di tutti", ha concluso.